В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа
Из 11 пострадавших при взрыве газа в Канске двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом 4 августа сообщили «Известиям» в министерстве здравоохранения Красноярского края.
«В общей сложности за медицинской помощью обратились 11 человек. Из них семеро госпитализированы. Среди госпитализированных несовершеннолетних нет. Из числа тех, кто находится в больнице, двое — оценивается как тяжелое состояние, все остальные средней степени тяжести или легкие», — сказала пресс-секретарь ведомства Зоя Масленникова.
Взрыв произошел ранее в этот день. В главном управлении МВД по региону сообщили, что инцидент случился в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. После взрыва на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар. На месте работают пожарные, сотрудники спецслужб и бригады скорой помощи.
В главном управлении МЧС России по региону рассказали, что стены дома после взрыва газа в Канске не повреждены. Пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери.
По данным следствия, взрыв произошел во время работ по замене трубопровода. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).