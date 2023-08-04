Четыре человека пострадали от взрыва газа в Красноярском крае
В городе Канске Красноярского края произошел взрыв бытового газа. Об этом 4 августа сообщило главное управление МВД России по региону.
«Сообщение о происшествии в дежурную часть канского ОВД поступило сегодня вечером. На место незамедлительно выехало руководство правоохранительного ведомства, стянуты ближайшие наряды наружных служб ОВД», — сообщило ведомство в Telegram.
Инцидент произошел в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. После взрыва на втором этаже пятиэтажного дома начался пожар.
По предварительным данным, в больницу были доставлены четыре человека. Информация о пострадавших уточняется.
«Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и организовывают беспрепятственный проезд пожарной техники, спецслужб и скорой медицинской помощи», — отметили в ГУ МВД.
Ранее, 2 августа, в поселке Нежинский Ставропольского края 40-летний мужчина пострадал при взрыве газового баллона автомобиля. Его госпитализировали с ожогом третьей степени. В результате взрыва были разрушены четыре гаража кооператива.