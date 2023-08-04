Глава Красноярского края сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в Канске
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков в пятницу, 4 августа, сообщил об отсутствии жертв при взрыве газа в жилом доме в Канске.
«Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям. Слава Богу, что обошлось без жертв», — написал Котюков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что все жители пострадавшего подъезда будут размещены в пункте временного содержания, для них будет организовано горячее питание. Часть пострадавших приняла решение разместиться у родственников, уточнил Котюков.
Взрыв произошел ранее в этот день в жилом доме № 19 на улице Каландарашвили. В главном управлении МЧС России по региону уточнили, что взрыв не повредил стены дома, пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери.
В министерстве здравоохранения Красноярского края «Известиям» сообщили, что из 11 пострадавших при взрыве газа двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным следствия, взрыв произошел во время замены трубопровода.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).