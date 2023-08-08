Жительница Астрахани рассказала о взрыве газа в жилом доме

Жительница пятиэтажки в Астрахани, где 8 августа взорвался газовый баллон, рассказала «Известиям» о происшествии.

Горение возникло в обеденное время. Свидетелем ЧП стала пенсионерка Анна — жительница одной из квартир дома. Она отметила, что взрыв был очень сильным.

«Я зашла в спальню и раздался такой грохот, такой был взрыв. Я думала, это машина какая-то взорвалась. Ну, взрыв очень сильный был. Я подошла, посмотрела... Смотрю — дым валит. Я посмотрела — стекла повыбиты, рамы валяются, эти сетки. Я пошла на ту сторону, на балкон. Валит дым страшный, в доме задымление такое», — рассказала она.

Квартира пенсионерки не пострадала. Соседка Анны Юлия в момент взрыва находилась на работе, а ее маленькая дочь — дома. Ребенка эвакуировали спасатели. Сама женщина увидела горящий балкон своей квартиры.

«Начался пожар в третьем подъезде на четвертом этаже. Загорелся газовый баллон, пламя перекинулось на пятый этаж. Пострадало очень много квартир, в том числе моя квартира», — уточнила она.

Ранее в этот день поступило сообщение о ликвидации пожара.

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова ранее в этот день. Площадь возгорания составила 90 кв. м — загорелось четыре квартиры. В результате ЧП погибли два человека. По последним данным, пострадали 10 человек.

По факту происшествия организована процессуальная проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома организован пункт временного размещения в школе № 74. Порядка 70 человек эвакуировались из горящего дома самостоятельно. Пожарные помогли выбраться еще семерым жильцам.