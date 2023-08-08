Число пострадавших при взрыве газа в доме в Астрахани выросло до 12
По предварительным данным, в результате взрыва газа и последующего возгорания в жилом доме в Астрахани пострадали 12 человек, сообщили во вторник, 8 августа, в минздраве Астраханской области.
«Среди пострадавших детей нет. Двое погибших, двое госпитализированы. Восьмерым оказана помощь на месте», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».
По факту инцидента организована процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.
О взрыве газа с последующим возгоранием в жилом доме на улице Адмирала Нахимова в Астрахани стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что пожар охватил четыре квартиры, а его общая площадь составила 90 кв. м.