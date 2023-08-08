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Пожар на месте взрыва газа в Астрахани ликвидировали

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Спасатели ликвидировали пожар в Астрахани, начавшийся после взрыва газа в жилом доме. Об этом 8 августа сообщило ГУ МЧС Росси по Астраханской области.

«Ликвидация на пожаре объявлена в 16:12 (15:12 мск)», — сообщила пресс-служба журналистам.

Взрыв прогремел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова ранее в этот день. Площадь пожара составила 90 кв. м. Всего загорелось четыре квартиры. В результате инцидента погибли два человека. По последним данным пострадали 10 человек.

По факту инцидента организована процессуальная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что для жильцов дома организован пункт временного размещения в школе № 74. Около 70 человек выбрались из горящего дома самостоятельно. Еще семерых пожарным удалось спасти из огня.

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