Пять человек пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде
Пять человек пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом стало известно в среду, 9 августа.
Как сообщили в МЧС, сообщение о происшествии поступило в 10:45 мск. По данным «Известий», взрыв на Загорском оптико-механическом заводе произошел на складе с пиротехникой. Предприятие расположено на проспекте Красной Армии, 212В.
В Telegram-канале администрации Сергиево-Посадского округа отметили, что на Загорском заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий, в том числе арендованных цехов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия.
О взрыве в Сергиевом Посаде ранее этим же днем, 9 августа, рассказали очевидцы. На кадрах инцидента — огромный столб плотного дыма.