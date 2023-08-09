Губернатор выехал на место взрыва в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Сергиев Посад, где утром в среду, 9 августа, произошел мощный взрыв. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — написал он.

В администрации Сергиево-Посадского городского округа, в свою очередь сообщили, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). На месте происшествия уже работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов.

«На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в Telegram-канале администрации.

О взрыве в Сергиевом Посаде ранее в этот день рассказали очевидцы. На кадрах инцидента запечатлен огромный столб плотного дыма. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали пять человек.