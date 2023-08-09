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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 56
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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде возросло до 56

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Фото: REUTERS/Stringer
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До 56 возросло число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась», — говорится в его публикации.

Помимо этого, Воробьев уточнил, что спасателем понадобится около 12 часов для того, чтобы разобрать завалы. Он также подтвердил информацию о том, что из-под завалов достали троих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое.

На месте работают около 160 спасателей. О точных причинах происшествия он не сообщил.

Кроме того, по словам губернатора области, в результате ЧП пострадали 38 многоквартирных домов, четыре автомобиля. Также разрушения получили две школы, спорткомплекс и магазин.

Ранее этим днем произошел взрыв на территории ЗОМС. В экстренных службах заявили, что в результате случившегося был разрушен ангар — склад с пиротехникой частной фирмы. Предположительно, помещение арендовала компания «Пиро-Росс».

Также предполагается, что причиной ЧП стал человеческий фактор. В следственном управлении СК по подмосковью исключили версию с атакой беспилотника на территорию завода.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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