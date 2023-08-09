Уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после возгорания на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил Следственный комитет России 9 августа.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время сотрудниками МЧС проводятся работы по тушению пожара.
На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, добавили в ведомстве.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе на проспекте Красной Армии произошел ранее в этот день. В результате разрушен ангар на площади 1600 кв. м. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в целях безопасности людей эвакуировали из всех зданий и цехов ЗОМЗ, также эвакуировали ближайший детский сад.
Пострадавшими на данный момент числятся 42 человека, четверо их них находятся в тяжелом состоянии.
По данным «Известий», источником детонации стал склад с пиротехникой. Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор.