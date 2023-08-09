Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде достигло 42 человек
Число пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде возросло до 42 человек. Об этом «Известия» узнали в среду, 9 августа.
Информация о количестве и состоянии пострадавших в настоящее время продолжает уточняться.
В администрации Сергиево-Посадского городского округа сообщили, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Там также уточнили, что взрыв произошел на предприятии «Пиро-росс», находящемся на территории завода. Причины взрыва выясняются.
На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы, отмечается в Telegram-канале администрации.
Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе на проспекте Красной Армии произошел ранее этим же днем. Разрушен ангар на площади 1600 кв. м. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
Причиной взрыва мог стать человеческий фактор.