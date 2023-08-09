В СК РФ исключили версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
Версия с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась. Об этом сообщила в среду, 9 августа, представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
«Версия по атаке беспилотника на завод не нашла своего подтверждения, — заявила она ТАСС.
Взрыв на предприятии «Пиро-росс» на проспекте Красной Армии произошел ранее в этот день. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, больше не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».
Число пострадавших от взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 49 человек, на месте взрыва из-под завалов достали трех человек, они находятся в тяжелом состоянии.
Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.
Очевидица рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, сначала она не поняла, что случилось. У нее заложило уши, а в ее квартире выбило окна. Другой очевидец отметил, что взрыв произошел в период с 10:00 до 10:30. Мужчина также добавил, что в момент взрыва он находился на улице.