Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 49
Число пострадавших от взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде увеличилось до 49 человек. Об этом 9 августа сообщил источник «Известий».
Также сообщается, что из-под завалов на месте взрыва достали трех человек. Они сейчас находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также заявил, что в результате случившегося на территории предприятия в Сергиевом Посаде под завалами могут оставаться пять человек.
Инцидент произошел на предприятии «Пиро-Росс» 9 августа. Кроме того, губернатор рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, больше не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».
Ранее сообщалось о 45 пострадавших. На место происшествия прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
Ранее очевидица рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, сначала она не поняла, что случилось. У нее заложило уши, а в ее квартире выбило окна.