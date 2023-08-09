Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 45
Число пострадавших от взрыва на заводе в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек. Об этом 9 августа сообщает администрация округа в своем Telegram-канале.
«В настоящий момент в реанимации находятся шесть человек, в отделениях — 17, в травмпункте — 22», — пишет ведомство.
Сообщается также, что экстренно было развернуто 40 коек и была усилена врачами работа приемного отделения.
На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа прогремел взрыв. ЧП произошло на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Была объявлена эвакуация.
Ранее сообщалось о 42 пострадавших. Как сообщал источник «Известий», в результате ЧП был разрушен ангар на площади 1,6 тыс. кв. м, который на территории завода арендовала компания «Пиро-Росс». На место происшествия прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
Ранее очевидица рассказала «Известиям» о произошедшем. По ее словам, сначала она не поняла, что случилось. У нее заложило уши, а в ее квартире выбило окна.