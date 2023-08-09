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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Главное

Склад пиротехники взорвался на заводе в Сергиевом Посаде
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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На территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа прогремел взрыв. ЧП произошло на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс». Была объявлена эвакуация. О причинах происшествия и пострадавших — читайте в материале «Известий».

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде — что случилось

Предприятие находится на проспекте Красной Армии, 212В. Как уточнили в МЧС, сообщение о взрыве поступило в 10:45 мск. На территории завода объявили тотальную эвакуацию, в том числе из арендованных цехов.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва стал человеческий фактор.

На место происшествия прибыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Ведутся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде — пострадавшие

К настоящему моменту известно о 42 пострадавших. Информация об их состоянии уточняется.

Как сообщает источник «Известий», в результате ЧП разрушен ангар на площади 1,6 тыс. кв. м, который на территории завода арендовала компания «Пиро-Росс».

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде — видео

На первых кадрах с места происшествия запечатлен огромный столб плотного дыма, исходящего от зданий предприятия.

Очевидица событий в беседе с «Известиями» рассказала, что у нее, как и у жителей многих близлежащих домов, в квартире выбило стекла.

Помимо того, появилось видео с обстановкой на заводе после взрыва. По нему видно, что у здания выбиты стекла и значительно поврежден фасад.

Что известно о компании «Пиро-Росс»

По данным базы «Спарк», организация с 2019 года подавала иски на банкротство. Процедура началась в январе 2022 года, и к марту 2023 компания добилась признания ее банкротом.

Кроме того, в настоящий момент рассматриваются три иска Минобороны к «Пиро-Росс» из-за нарушения обязательств по поставкам товаров. Еще одно дело по факту просрочки исполнения обязательств по государственному контракту находится на стадии обжалования. По решению суда неустойка составила 23 млн рублей.

В 2019 году производитель фейерверков оказался в центре скандала: закупленные у нее пиротехнические принадлежности взорвались во время салюта к Дню независимости Белоруссии в Минске. Одна женщина погибла, и еще более 10 человек пострадали.

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