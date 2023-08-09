Снимавшая ангар на территории взрыва фирма в Сергиевом Посаде была признана банкротом
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- Снимавшая ангар на территории взрыва фирма в Сергиевом Посаде была признана банкротом
Компания «Пиро-Росс», арендовавшая ангар на территории завода в Сергиевом Посаде, была признана банкротом в марте. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.
Помимо этого, по данным базы «Спарк» на 9 августа, имеются решения ведомства о приостановке операций по счетам фирмы. Процедура по банкротству компании началась в прошлом году — в январе 2022-го.
Взрыв в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) произошел ранее в этот день. Очевидцы разместили в Сети видеокадры происшествия.
На место, где уже работают представители силовых структур и глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На ЗОМЗ идет эвакуация из всех зданий и цехов.
Позже в экстренных службах сообщили, что в результате взрыва был разрушен ангар 1600 кв. м, который арендовала частная фирма. Там добавили, что причиной случившегося мог стать человеческий фактор.
В МЧС России уточнили, что в результате взрыва за помощью к медицинским специалистам обратилось 25 человек, двоих госпитализировали.
Кроме того, на месте происшествия ведутся работы по ликвидации пожара на площади 50 кв. м.