Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки

Турция продолжит прилагать усилия для возобновления действия зерновой сделки. Об этом заявил 8 августа заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов, сообщил телеканал TRT.

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля», — сказал политик.

Анкара исходит из позиции того, что решение вопроса зависит от выполнения странами Запада своих обещаний, заключил Эрдоган.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон сделал всё возможное, чтобы Россия могла снова присоединиться к зерновой сделке. Он сообщил, что решение зерновой сделки — это «не вопрос уступок».

Ранее, 4 августа, турецкий лидер рассказал, что ожидает визит российского президента Владимира Путина в республику в августе. По его словам, одной из тем предстоящих переговоров станет зерновая сделка.

До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор, в ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на повестке встречи политиков будут двусторонние отношения России и Турции, а также Украина и зерновая сделка.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.