Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа
Мир
Эрдоган назвал Турцию ключевой страной в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки
Мир
Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Сюжет:

Эрдоган заверил в продолжении усилий для продления зерновой сделки

Эрдоган: Турция продолжит усилия для продления зерновой сделки
0
Фото: Global Look Press/Turkish Presidency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция продолжит прилагать усилия для возобновления действия зерновой сделки. Об этом заявил 8 августа заявил лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов, сообщил телеканал TRT.

«Мы продолжаем контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора, которая была приостановлена 17 июля», — сказал политик.

Анкара исходит из позиции того, что решение вопроса зависит от выполнения странами Запада своих обещаний, заключил Эрдоган.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон сделал всё возможное, чтобы Россия могла снова присоединиться к зерновой сделке. Он сообщил, что решение зерновой сделки — это «не вопрос уступок».

Ранее, 4 августа, турецкий лидер рассказал, что ожидает визит российского президента Владимира Путина в республику в августе. По его словам, одной из тем предстоящих переговоров станет зерновая сделка.

Вопросительный злак: реанимирует ли Эрдоган зерновую сделку
Как президент Турции готовится к переговорам с Владимиром Путиным

До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор, в ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на повестке встречи политиков будут двусторонние отношения России и Турции, а также Украина и зерновая сделка.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023