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Песков раскрыл повестку встречи Путина и Эрдогана

Песков: Украина и зерновая сделка будут в повестке планируемой встречи Путина и Эрдогана
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Украина и зерновая сделка будут в повестке встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 2 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Повестка дня — это, во-первых, наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные. Это, конечно же, Украина. Это, конечно же, вопрос зерновой сделки» — уточнил Песков на пресс-подходе в ходе посещения форума «Территория смыслов».

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определиться по месту и срокам встречи.

Песков также напомнил, что Россия слишком долго выполняла обязательства зерновой сделки в одностороннем порядке, когда обязательства по отношению к Москве, напротив, так и не были выполнены.

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Ранее в этот день канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию.

Также в этот день Песков заявил, что Россия готова вернуться к переговорам о возобновлении черноморской зерновой инициативы, когда сделка будет реализована в той части, которая касается РФ.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Как позднее отметил Путин на совещании с правительством, участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Глава государства подчеркнул, что в актуальном виде соглашение неинтересно и невыгодно для Москвы.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.

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