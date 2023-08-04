Эрдоган рассказал об ожидании визита Путина в Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ожидает визит российского лидера Владимира Путина в республику в августе.
«Дата визита пока не определена, но наш министр иностранных дел, глава разведки — все проводят переговоры. Думаю, что этот визит состоится в течение августа», — сказал Эрдоган журналистам 4 августа.
По его словам, одной из тем для обсуждений станет зерновая сделка.
2 августа канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию.
В ходе беседы Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ. Он добавил, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки ее очередное продление потеряло смысл.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на повестке встречи президента Путина и Эрдогана будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.