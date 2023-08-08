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Блинкен рассказал о решении всех вопросов России по зерновой сделкой

Блинкен заявил, что США решили все вопросы России по зерновой сделке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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США сделали все возможное, чтобы Россия могла снова присоединиться к зерновой сделке. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью для Radio France Internationale (RFI). Текст разговора опубликован на сайте Госдепертамента США 7 августа.

Блинкен сообщил, что решение зерновой сделки — это «не вопрос уступок». Однако он подчеркнул, что предприняты все необходимые действия для возобновления поставок.

«Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — рассказал госсекретарь. Он упомянул, что направлял письма в банки США с информацией о том, что все операции, касающиеся зерновой сделки, выведены из-под действия санкций.

Кроме того, Блинкен рассказал, что экспорт российского зерна за последний год намного превысил показатели периода до начала спецоперации.

«Более того, российский экспорт достиг рекордного уровня», — заявил госсекретарь.

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2 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия на протяжении долгого времени выполняла обязательства по продовольственному соглашению в одностороннем порядке, поэтому для ее возобновления необходимо снять препятствующие российскому экспорту ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

В тот же день президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность вернуться к черноморской инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

Действие соглашений прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что возвращение Москвы в сделку возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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