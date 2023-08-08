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Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus

Шурыгин: передача Украине германских ракет Taurus может повлечь поставки ATACMS от США
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Фото: commons.wikimedia.org
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Возможная поставка Украине управляемых ракет Taurus со стороны Германии может подтолкнуть Вашингтон к передаче Киеву еще одной дальнобойной ракеты — ATACMS для реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 8 августа «Известиям» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Крылатая ракета Taurus — серьезная и современная. Конечно, она мало похожа на ракету от зенитного комплекса С-200, приспособленную для ударов по наземным целям и летящую по предсказуемой траектории. Taurus идет в режиме огибания рельефа местности, у него низкий радиолокационный профиль, что затрудняет обнаружение», — сказал он.

По словам эксперта, Taurus — не стелс-ракета, но разработчики попытались максимально приблизить ее к таким образцам.

«Она представляет такую же угрозу как Storm Shadow или SCALP. Правда, у Taurus дальность много больше — 500 км», — добавил собеседник «Известий».

Шурыгин также считает, что вслед за поставкой Taurus Германией США объявит о поставках еще одной дальнобойной ракеты — ATACMS для РСЗО HIMARS. По мнению эксперта, эта последовательность зеркально повторит историю с передачей американцами танков Abrams Украине, которое было синхронизировано с передачей ФРГ своих танков Leopard.

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Украина запросила германские управляемые ракеты Taurus более двух месяцев назад. Ее интерес к ним — в возможности их программировать, поэтому запросы активизировались, пояснил 6 августа в беседе с Tagesspiegel эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер.

7 августа советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат призвал Германию передать Украине ракеты Taurus. По его словам, дальнобойные западные ракеты «эффективны при ударах по российским складам оружия, по переправам и мостам».

При этом 3 августа глава минобороны Германии Борис Писториус высказался против передачи Taurus Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине.

Обсуждение поставок Киеву дальнобойных ракет активизировалось после того, как 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты дальнего действия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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