С февраля 2022 года в России предотвращено 188 терактов. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«На фоне СВО [специальной военной операции] появились новые террористические угрозы, исходящие от спецслужб Украины», — сообщает ведомство.

Комитет также заявил, что в течение работы над борьбой с терроризмом были рассмотрены вопросы противодействия идеологии терроризма в текущих условиях. Кроме предотвращения 188 терактов, с 2019 года в Интернете было удалено 334 тысяч террористических материалов и еще 67 тысяч заблокировано.



НАК считает, что цель профилактики терроризма заключается в том, чтобы не допустить вовлечение молодых людей в этот вид запрещенной деятельности. Для достижения этой цели необходимо активно заняться формированием неприятия идеологии терроризма у молодежи и развить устойчивость к ее пропаганде.

Ранее,7 августа, сообщалось о предотвращении теракта на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области. Преступление было предотвращено совместными усилиями областных УФСБ и ГУ МВД.