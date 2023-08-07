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Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке

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Фото: управление ФСБ России по Херсонской области
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В Новой Каховке Херсонской области был предотвращен террористический акт на детской площадке. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Преступление было предотвращено совместными усилиями областных УФСБ и ГУ МВД, уточнили в ведомстве.

В частности, сотрудники силовых ведомств обнаружили на детской площадке недалеко от многоквартирного дома самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, которое было готово к применению, сообщили в пресс-службе.

После осмотра СВУ специалистом ФСБ было принято решение деактивировать устройство на месте при помощи робототехнического саперного комплекса, уточнило ведомство.

Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.

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Ранее, 4 августа, сообщалось о задержании жителя Казани, подозреваемого в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По словам задержанного, он общался с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточнялось, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

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