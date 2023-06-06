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Летательный исход: ФСБ пресекла попытку теракта с «грязной бомбой»

Диверсанты планировали нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ивановской области
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Российские спецслужбы задержали двух пилотов легкомоторных самолетов, которые работали на главное управление разведки МО Украины, сообщили в ФСБ. Одного из них поймали около Тулы: он должен был передать диверсантам 3 кг взрывчатки, пистолет с боекомплектом и два беспилотника. Второй был вынужден посадить борт в Брянской области после неудачной попытки подорвать завод. Кроме того, силовики выяснили, что спецслужбы Украины планировали сбросить «грязные бомбы» на объекты топливной и энергетической инфраструктуры в Ивановской области. В результате часть региона оказалась бы заражена обедненным ураном — компонентом, получаемым из отходов атомных электростанций, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Сброс бомб

Федеральная служба безопасности выявила новые факты, свидетельствующие о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке терактов на территории России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе расследования планов диверсионной группы по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме Северный в Ивановской области стало известно о подготовке главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) планов теракта с использованием «грязной бомбы», уточнили в ведомстве.

самолет
Фото: ФСБ РФ

«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана третья служба указанного ведомства. В ее состав была включена легкомоторная авиация для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры», — уточнили в ФСБ.

Координация использования легкомоторной авиации поручена войсковой части № 3439 с условным названием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ. С начала года это подразделение спланировало и осуществило пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливно-энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах, уточнили в ведомстве.

взрывчатка
Фото: ФСБ РФ

Кроме того, по данным ФСБ, разрабатывался план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва. Это должно было привести к невозможности проживания людей на затронутой взрывом территории.

Прямо сейчас в войсковой части № 3439 продолжается специальная подготовка пилотов, сообщили в ФСБ.

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Неудачный полет

Силовики задержали двух пилотов, они дали признательные показания. Самолет одного из них, Дмитрия Шиманского, шел на сверхмалой высоте, камуфляж позволял ему практически полностью слиться с местностью. Миссия была спланирована так: незаметно для людей и радаров доставить вглубь страны опасный груз — 3 кг взрывчатки, пистолет с боекомплектом и два беспилотника.

Миновав воздушную границу России, Шиманский долетел до Тулы. Там его заставили совершить посадку сотрудники ФСБ. Оказалось, что оперативники следили за бортом практически с момента взлета. Сразу после посадки пилота задержали. На допросе он подтвердил свое участие в подготовке теракта.

Задания главного управления разведки МО Украины Шиманский начал выполнять еще задолго до начала СВО: на его счету десятки преступлений в разных регионах страны.

Дмитрий Шиманский

Пилот Дмитрий Шиманский

Фото: ФСБ РФ

— Мы начали очень «интересную» работу, связанную с созданием сети на территории Российской Федерации различных групп ОПГ, которые работали под документами прикрытия, воровали людей, перевозили в различные страны, — рассказал Шиманский на допросе. — Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос создания, возможности создания и переброски грязной ядерной бомбы, радиоактивных заражений, малых ядерных переносных зарядов. Они не так много весят, и есть возможность как раз использовать малую авиацию.

Еще один пилот из группы, выявленной ФСБ, — Александр Морозов. Его самолет совершил вынужденную посадку после неудачной попытки сбросить бомбы на комбинат «Слава» в Брянской области.

— Мои действия по российским законам рассматриваются не как воинское преступление в ходе боевых действий, а как террористический акт, поэтому я не в военной форме, а в форме заключенного, — пояснил на допросе Морозов.

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Кураторы обещали участникам группы пилотов большие зарплаты и быстрый обмен в случае попадания в плен.

— Ни по нему, ни по мне этих заявок на обмен нет, поэтому привет нашей группе пилотов, которая сейчас тренируется, чтобы ребята понимали, что их бросят, — посетовал Шиманский.

Не считаются с жизнью людей

Легкомоторные самолеты опасны тем, что они похожи на гражданские самолеты. Могут лететь на сверхмалых высотах и при этом нести приличную боевую нагрузку. Тем самым причиненный ими ущерб может быть довольно серьезным, пояснил «Известиям» военный эксперт Константин Сивков.

«Грязная бомба» — это самодельное взрывное устройство, в котором содержится обедненный уран. Компонент получают из отходов ядерного топлива, которые остаются на атомных электростанциях, пояснил «Известиям» криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

— Это может привести к печальным последствиям для здоровья людей, животных и растений. Кроме того, использование обедненного урана увеличивает мощность взрыва. Например, бомба со 100 кг пластита при добавлении урана увеличивает свой эквивалент до 300 кг, — добавил эксперт.

радиоактивность
Фото: РИА Новости/Виктор Драчев

Это, по сути, не оружие войны, а оружие геноцида, сказал «Известиям» военный эксперт Павел Рыжевский.

— Это террористы, которые не считаются с жизнями людей. Идет заражение окружающей среды — воды, воздуха, инфраструктуры, идет облучение людей и животных, — отметил он.

В Россию были заброшены спящие диверсионные ячейки, отметил Михаил Игнатов.

— Любая спецслужба мира всегда пользуется возможностью забросить своих сотрудников и агентов на территорию вражеского государства с целью проведения терактов либо вербовки местного населения, — добавил он.

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В основном вербуют граждан с помощью денег. Теперь военной контрразведке и спецслужбам нужно активно заниматься допросами задержанных пилотов, чтобы те как минимум рассказали о месте расположения диверсионных групп, отметил эксперт.

Сегодня гражданам и правоохранительным органам надо быть бдительнее и внимательнее к мелочам, подчеркнул ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.

— Люди должны знать, куда обращаться, если возникнет какая-то сложная ситуация или радиационная, биологическая угроза. Правоохранительным органам и другим службам необходимо разработать и выпустить такие памятки, — сказал он «Известиям».

Руководители разных регионов и служб должны провести служебные совещания, на которых обратить внимание на меры противодействия диверсионным группам, подчеркнул эксперт.

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