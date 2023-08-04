Сотрудники ФСБ задержали в Казани пособника украинских националистов

Управлением ФСБ России по Татарстану совместно с региональным Центром по противодействию экстремизму МВД в Казани задержан местный житель, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования. Об этом 4 августа сообщили в спецслужбе.

На опубликованном ФСБ видео показан момент задержания и изъятые у мужчины комплектующие к взрывным устройствам. Также на кадрах задержанный говорит, что планировал совершать диверсии на железной дороге и вышках сотовой связи. Мужчина признал свою вину.

По его словам, он общался с представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Ранее в пятницу сообщалось, что в Херсонской области была пресечена деятельность группы пособников ВСУ, которые передавали противнику сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации. Обвиняемые находятся под стражей.