ФСБ пресекла деятельность пособников ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области пресечена деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые передавали противнику сведения о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих в Херсонской области, по заданию ВСУ собирали и передавали противнику информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, уточнили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 35 ст. 276 УК РФ («Шпионаж») была получена информация, изобличающая задержанных в совершении преступления, сообщили в пресс-службе.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, пособникам ВСУ может грозить до 20 лет лишения свободы.

2 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Тамбовской области местного жителя, собиравшегося вступить в ВСУ. Уточнялось, что подозреваемый переписывался с представителями украинского националистического формирования, вербовавшего российских граждан для участия в боевых действиях против ВС РФ, уточнили в ЦОС.