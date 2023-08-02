ФСБ задержала собиравшегося вступить в ВСУ жителя Тамбовской области

В Тамбовской области задержан местный житель, собиравшийся вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Против него возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене. Об этом в среду, 2 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Тамбовской области, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный вел переписку с представителями националистического формирования Украины, которое набирало граждан РФ для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил.

С апреля по июнь подозреваемый изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. После этого он попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан сотрудниками ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

31 июля в ЦОС ФСБ сообщили о задержании трех жителей Воронежской области за государственную измену из-за связей с украинскими националистами из «Правого сектора» (признана террористической и запрещена в РФ). Как отметили в ФСБ, задержанные передавали националистам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Ранее, 19 июня УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) объявило официальное предостережение петербуржцу, намеревавшемуся служить в ВСУ. Уточнялось, что указанный гражданин намеревался воевать против ВС РФ, что создает условия для совершения преступления по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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