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ФСБ задержала троих работавших на украинских националистов жителей Воронежа

ФСБ задержала по подозрению в госизмене трех жителей Воронежской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Трех жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из «Правого сектора» (признана террористической и запрещена в РФ), задержали за госизмену. Об этом 31 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации «Правый сектор», направленной против безопасности России», — сказано в сообщении.

Как отметили в ФСБ, граждане передавали националистической организации сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

В отношении задержанных следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Им грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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28 июля в Орловской области был задержан местный житель, который собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинской армии. По данным ФСБ мужчина поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией на территории РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

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