ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ

В Орловской области задержан местный житель, который собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом 28 июля сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве отметили, что мужчина инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией на территории РФ.

«Являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в составе указанного подразделения», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Уточняется, что житель обратился с соответствующим заявлением в службу безопасности, государственную пограничную и миграционные службы, а также в МИД Украины. В ведомствах мужчина получил информацию о том, как ему выехать на территорию страны.

Возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В настоящее время проводится следствие.

Накануне, 27 июля, в ФСБ рассказали о задержании россиянина из Брянской области, который пытался вступить в ряды ВСУ. Он намеревался участвовать в боевых действиях на стороне Украины в целях нанесения ущерба безопасности России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).