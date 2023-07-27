ФСБ под Брянском задержала пытавшегося примкнуть к ВСУ россиянина

В Брянской области сотрудники спецслужб задержали россиянина, пытавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщило 27 июля региональное управление ФСБ.

Ведомство проводило оперативные мероприятия совместно с сотрудниками регионального УМВД. Силовики установили гражданина, который намеревался участвовать вооруженном формировании на Украине в целях нанесения ущерба безопасности России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в ФСБ.

Ранее в среду в ФСБ сообщили, что задержан завербованный спецслужбой Украины военнослужащий Военно-морского флота РФ, у него изъяли два самодельных взрывных устройства (СВУ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фигуранта по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), госизмене (ст. 275 УК РФ) и разглашении гостайны (ст. 283 УК РФ).