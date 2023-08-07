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Маск допустил проигрыш Цукербергу в случае затяжного боя из-за своего веса

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
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Американский бизнесмен Илон Маск 6 августа допустил проигрыш в предстоящем бое с руководителем Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом в том случае, если их поединок окажется затяжным.

«Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости», — написал он на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как отметил Маск, он весит значительно больше Цукерберга. Поэтому в смешанных единоборствах (ММА) существуют весовые разделения. По словам Маска, его вес составляет не менее 300 фунтов (136 кг).

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На фоне конфликта из-за разработки компанией Meta приложения-конкурента X под названием Threads Маск и Цукерберг приняли решение выяснить отношения на ринге.

Ранее в этот день Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X. По его словам, все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

7 июля Маск, которому принадлежит соцсеть X, обвинил Цукербурга в плагиате, назвав того змеенышем. За день до этого в сервисе Threads, который запустил Цукерберг, за первые четыре часа зарегистрировались 5 млн человек. Новая соцсеть составила конкуренцию X.

3 июля стало известно, что Маск и Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств. По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Борьба обещает быть особенно интересной, так как бизнесмены находятся в разных весовых категориях. Собранные средства пойдут на благотворительность.

Маск 30 июня предложил провести бой с Цукербергом в Колизее.

Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман 25 июня опубликовал видео с тренировки Цукерберга по джиу-джитсу. На нем видно, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Позднее, 23 июня, мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом. Причиной может быть то, что глава Meta часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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