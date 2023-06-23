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Маск предложил провести бой с Цукербергом по правилам ММА

Маск считает, что его бой с Цукербергом должен пройти по правилам ММА
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Фото: Global Look Press/Cliff Owen - CNP
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Американский предприниматель Илон Маск 22 июня заявил, что его поединок с руководителем корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом должен пройти по правилам смешанных единоборств (MMA).

Один из пользователей Twitter написал, что «поединок по правилам джиу-джитсу между Цуком (Цукербергом. — Ред.) и Илоном стал бы забавным сюжетным поворотом».

«Давайте по всем [правилам] MMA», — прокомментировал публикацию Маск.

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Ранее Маск написал в Twitter о желании подраться с Цукербергом на ринге. Директор Meta, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter.

После этого Маск выбрал место, где пройдет поединок. «Вегас Октагон», написал он в своем Twitter, имея в виду главную арену UFC в Лас-Вегасе.

Этому предшествовал конфликт между Цукербергом и Маском, который начался после того, как Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом. Причиной может быть то, что глава Meta часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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