Бывший боец ММА оценил шансы Маска и Цукерберга на ринге

Если спарринг между американским предпринимателем и миллиардером, владельцем Twitter Илоном Маском и гендиректором американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом состоится, там не на что будет смотреть. Такое мнение российский боец ММА, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов высказал в четверг, 22 июня.

Он прокомментировал их заявление о намерении встретиться на ринге. По словам спортсмена, зрители будут наблюдать за боем Маска и Цукерберга только из-за хайпа.

«Хорошо подготовиться в короткие сроки, чтобы на это было интересно смотреть, нереально. На уровне «что-то покидать, помахать руками» — можно. Видимо, походят вдвоем на бокс и потом возомнят себя большими профессионалами, но потенциал имеет границы», — сказал Семенов в беседе с Lenta.Ru.

Боец высказал сомнение, что Цукербергу могут помочь его занятия джиу-джитсу.

«Одно дело заниматься для себя йогой, джиу-джитсу, какие-то приемы изучать, а другое дело — каждый прием оттачивать и оттачивать в спаррингах. Это не так просто, если у тебя нет практики. Очень маленький процент вероятности, что он его может применить», — пояснил он.

По словам Семенова, медийные личности хотят таким образом вызвать ажиотаж и привлечь к себе еще больше внимания. При этом он усомнился в том, что Маск и Цукерберг выйдут на ринг. Также боец ММА сказал, что ни на кого бы не поставил в этом бою.

«Пускай победит хоть кто-то, хотя бы пускай даже дойдет до этого, чтобы они вышли», — заключил он.

Ранее Маск написал в одном из своих постов в Twitter о желании подраться с Цукербергом на ринге. Директор Meta, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с владельцем Twitter, передает RT.

Этому предшествовал конфликт между Цукербергом и Маском, который начался после того, как Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

Ранее, 20 июня, Маск пообещал привлечь крупные инвестиции в экономику Индии и организовать приход в страну своей компании Tesla.