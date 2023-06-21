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Маск пообещал приход своей компании Tesla в Индию

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Фото: REUTERS/Beck Diefenbach/File Photo
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал привлечь крупные инвестиции в экономику Индии и организовать приход в страну своей компании Tesla. Об этом он заявил журналистам во вторник, 20 июня.

Предприниматель сообщил о планах после встречи в Нью-Йорке с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который начал свой трехдневный визит в США.

«Я уверен, что Tesla будет в Индии, и мы сделаем это настолько быстро, насколько это в человеческих силах <...> Вполне вероятно, что будут значительные инвестиции в Индию в будущем», — рассказал Маск.

Он поблагодарил Моди за поддержку своих планов. Маск также выразил желание посетить Индию в следующем году.

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Ранее, 15 мая, генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что теперь сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков. Сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.

В тот же день министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. По его мнению, компании стоит перестать позиционировать свои электромобили как беспилотные.

8 марта Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о необходимости расследования в отношении 120 тыс. электромобилей Tesla Model Y после сообщений об отваливающихся рулях.

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