Илон Маск потребовал согласовывать с ним наем всех сотрудников компании Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск теперь сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил канал CNBC со ссылкой на электронное письмо Маска, которое он разослал своим сотрудникам.

«Я хотел бы лучше понять, как мы нанимаем сотрудников. Вице-президенты должны присылать мне список запросов на наем своих отделов раз в неделю», — написал бизнесмен в письме.

В прошлом месяце Tesla сообщила о падении чистой прибыли в первом квартале более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Акции компании в связи с этим упали на 10%, отмечается в материале.

По словам источника CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.

«Хорошо подумайте, прежде чем отправить мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla даже в качестве подрядчика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте», — резюмировал Маск.

Ранее, 12 мая, Илон Маск заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По его словам, после увольнения он планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

На следующий день он объяснил свой уход с поста гендиректора Twitter и назначение на эту должность Линды Яккарино возможностью больше уделять времени своей компании Tesla. Этим он и планирует заняться, добавил Маск в своем Twitter.

21 апреля Bloomberg сообщило, что состояние американского предпринимателя упало на $12,6 млрд за сутки. Убытки стали рекордными с начала 2023 года. Как утверждает агентство, они связаны с падением на 9,75% акций Tesla и взрывом прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, который стартовал с площадки в Техасе 20 апреля.