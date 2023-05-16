Реклама
Прямой эфир
Мир
В США назвали причину долгой подготовки Украины к контрнаступлению
Мир
Президент Венесуэлы сообщил о намерении идти по пути дедолларизации
Мир
Илон Маск потребовал согласовывать с ним наем всех сотрудников компании Tesla
Общество
ФСБ провела обыски у задержанного по подозрению в хищении гендиректора «Сибиряка»
Мир
CNN уличил ЦРУ в попытках вербовки россиян в Telegram
Мир
Politico сообщило об исчерпании пакета помощи США Киеву на $48 млрд
Мир
Пентагон заявил об обучении украинских военных обслуживанию танков Abrams
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России поднялись на 1,7%
Мир
Al Jazeera назвал гарантов безопасности сторон конфликта на Украине
Армия
Российские танкисты в дуэли прямой наводкой уничтожили украинскую машину
Мир
В США заявили о неизбежности серьезных экономических проблем
Армия
В Минобороны показали работу противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»
Происшествия
В Хабаровском крае загорелся трехэтажный жилой дом

Илон Маск потребовал согласовывать с ним наем всех сотрудников компании Tesla

CNBC: Маск заявил, что будет самостоятельно одобрять наем всех сотрудников своей компании
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск теперь сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил канал CNBC со ссылкой на электронное письмо Маска, которое он разослал своим сотрудникам.

«Я хотел бы лучше понять, как мы нанимаем сотрудников. Вице-президенты должны присылать мне список запросов на наем своих отделов раз в неделю», — написал бизнесмен в письме.

В прошлом месяце Tesla сообщила о падении чистой прибыли в первом квартале более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Акции компании в связи с этим упали на 10%, отмечается в материале.

По словам источника CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.

«Хорошо подумайте, прежде чем отправить мне запрос. Никто не может присоединиться к Tesla даже в качестве подрядчика, пока вы не получите мое одобрение по электронной почте», — резюмировал Маск.

Бизнес-качели: как складывались отношения Илона Маска с Twitter
Американский миллиардер много лет критиковал соцсеть и всё же ее купил

Ранее, 12 мая, Илон Маск заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По его словам, после увольнения он планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

На следующий день он объяснил свой уход с поста гендиректора Twitter и назначение на эту должность Линды Яккарино возможностью больше уделять времени своей компании Tesla. Этим он и планирует заняться, добавил Маск в своем Twitter.

21 апреля Bloomberg сообщило, что состояние американского предпринимателя упало на $12,6 млрд за сутки. Убытки стали рекордными с начала 2023 года. Как утверждает агентство, они связаны с падением на 9,75% акций Tesla и взрывом прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, который стартовал с площадки в Техасе 20 апреля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023