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Маск объяснил уход с поста гендиректора Twitter

Маск заявил, что назначение нового главы Twitter позволит ему уделять больше времени Tesla
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил назначение Линды Яккарино новым генеральным директором Twitter возможностью больше уделять времени своей компании Tesla. Об этом в пятницу, 12 мая, он написал в своем аккаунте соцсети.

«Очевидно, что привлечение Линды позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь», — рассказал предприниматель.

Маск призвал не судить о Яккарино заранее. Он добавил, что категоричен в вопросах защиты свободы слова, даже если это может привести к убыткам компании.

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Ранее в этот день Илон Маск сообщил, что бывший топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино сменит его на посту гендиректора Twitter. Она работала в медиахолдинге более 10 лет, среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock.

Днем ранее предприниматель заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По его словам, после увольнения он планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

29 апреля создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси раскритиковал Маска и его деятельность во главе компании. По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также Дорси не оценил идею платной верификации аккаунтов в соцсети за $8 в месяц.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

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