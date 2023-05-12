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Экс-директор по продажам NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter
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Экс-директор по продажам NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter

Илон Маск: экс-директор по продажам в NBCUniversal Яккарино стала новым гендиректором Twitter
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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Новым гендиректором компании Twitter назначена экс-директор по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом 12 мая сообщил предприниматель и владелец Twitter Илон Маск на своей странице в социальной сети.

«Яккарино сосредоточится в первую очередь на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях. С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы преобразовать эту платформу в X, универсальное приложение», — поделился Маск.

Линда Яккарино работала в медиахолдинге NBCUniversal более 10 лет, среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock.

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Днем ранее, 12 мая, Маск заявил, что через шесть недель покинет пост главы Twitter. По его словам, после увольнения он планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

29 апреля создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси раскритиковал Маска и его деятельность во главе компании. По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также Дорси не оценил идею платной верификации аккаунтов в соцсети за $8 в месяц.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

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