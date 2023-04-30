Сооснователь Twitter раскритиковал действия Маска на посту главы компании

Сооснователь Twitter Джек Дорси, который ранее поддержал покупку компании Илоном Маском, раскритиковал нового владельца и его подход к управлению соцсетью. Об этом 29 апреля сообщило агентство Bloomberg.

По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также он выразил несогласие касательно идеи платной верификации аккаунтов в Twitter за $8 в месяц.

«Плата в качестве доказательства подтверждения личности — это ловушка», — написал Дорси в своем профиле на созданной им платформе Bluesky, альтернативе Twitter.

По словам Дорси, Маска нельзя назвать лучшим руководителем Twitter. Он также выразил сомнения относительно правильности поведения предпринимателя после того, как тот понял, что выбрал неудачное время для покупки соцсети. При этом Дорси считает, что правлению компании, в свою очередь, не стоило настаивать на сделке.

Дорси согласился с одним из пользователей Bluesky, который написал, что расстроен последствиями сделки. Однако он заявил, что Twitter «не смог бы выжить как публичная компания». По его мнению, покупка соцсети Маском была «единственной альтернативой».

Дорси руководил Twitter с момента создания cервиса (совместно с Эваном Уильямсом) в 2006 году до 2008 года. В 2015 году он снова возглавил компанию, однако осенью 2021 года объявил о решении покинуть пост. Затем Дорси вышел из совета директоров компании. Forbes оценивает его состояние в $4,1 млрд, Маска — $174,5 млрд.

Ранее, 20 апреля, Twitter начал удалять галочки верификации у пользователей, в том числе медийных личностей, которые не оплатили подписку Twitter Blue. Таким образом, галочек лишились папа римский, телезвезда Ким Кардашьян, певицы Бейонсе и Кэти Перри, модель Хейли Бибер, а также основатель соцсети Джек Дорси. Как отметил американский телеканал CNN, ситуация может привести к росту количества фейковых аккаунтов, маскирующихся под страницы знаменитостей.

24 марта Маск сообщил о том, что платная подписка Twitter Blue стала доступна во всем мире. За подтверждение аккаунта придется платить $8 в месяц.

Газета The Wall Street Journal 3 марта написала, что выручка и чистая прибыль компании Twitter в декабре 2022 года упала на 40% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

13 декабря глава SpaceX сказал, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в Twitter будут удалены.

Информация о том, что верификация аккаунта в Twitter может стать платной, появилась октябре прошлого года.

Американский предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс 20 декабря раскритиковал «интуитивный» подход к управлению Twitter, который использует Маск после покупки соцсети.

До этого, 14 декабря, создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси заявил о том, что из-за его решений компания стала сильно подвержена государственной и корпоративной цензуре. Дорси также добавил, что еще одной ошибкой было вложение ресурсов в разработку инструментов управления дискурсом, вместо того чтобы разрабатывать инструменты, которые помогли бы пользователям социальной сети настроить ее под себя.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.