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Илон Маск объявил об уходе с поста гендиректора Twitter

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Американский предприниматель Илон Маск покинет пост гендиректора социальной сети Twitter в течение шести недель. Об этом рассказал сам бизнесмен 11 мая.

По словам действующего руководителя, он уже определил свою преемницу. После увольнения Маск планирует стать исполнительным председателем и техническим директором.

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Ранее, 29 апреля, создатель и бывший глава социальной сети Twitter Джек Дорси раскритиковал Илона Маска и его деятельность во главе компании. По его мнению, «всё пошло наперекосяк». Также Дорси не оценил идею платной верификации аккаунтов в соцсети за $8 в месяц.

Дорси руководил Twitter с момента создания cервиса (совместно с Эваном Уильямсом) в 2006 году до 2008 года. В 2015 году он снова возглавил компанию, однако осенью 2021 года объявил о решении покинуть пост. Впоследствии Дорси вышел из совета директоров компании.

Билл Гейтс 20 декабря подверг сомнению «интуитивный» подход к управлению Twitter, который использует Маск после приобретения соцсети.

Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Миллионер Маск возглавил Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Бизнесмен сразу уволил ряд членов руководства и распустил совет директоров, став единоличным руководителем компании.

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