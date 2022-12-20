Гейтс раскритиковал «интуитивное» управление Twitter после прихода Маска

Гейтс раскритиковал «интуитивный» подход к управлению Twitter. Новую политику использует Илон Маск после покупки соцсети, передает телеканал «Известия». Twitter должен отслеживать темы, провоцирующие протесты и ведущие к заблуждению людей. Речь идет в первую очередь о безопасности вакцин или масок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.