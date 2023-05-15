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Минтранс США раскритиковал систему автопилота Tesla

Министр транспорта США заявил, что Tesla не должна называть свои автомобили беспилотными
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Фото: REUTERS/Jason Reed/File Photo
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Министр транспорта США Пит Буттиджич заявил, что Tesla не должна называть свою систему вождения автопилотом, потому что люди всё еще должны контролировать ситуацию. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Я не думаю, что что-то должно называться, например, автопилотом, когда мелким шрифтом написано, что вам нужно постоянно держать руки на руле и смотреть на дорогу», — раскритиковал компанию Илона Маска министр.

По его мнению, компании стоит перестать позиционировать свои электромобили как беспилотные. Буттиджич также выразил беспокойство по поводу маркетинга системы Tesla, которая находится под следствием его ведомства в связи с авариями и ДТП, которые привели по меньшей мере к 14 смертям.

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Ранее, 8 марта, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о необходимости расследования в отношении 120 тыс. электромобилей Tesla Model Y после сообщений об отваливающихся рулях.

17 февраля сообщалось, что компания Tesla отзывает более 362 тыс. автомобилей в США, чтобы обновить свою бета-версию программного обеспечения для автопилота. NHTSA считает, что программное обеспечение Tesla позволяет транспортному средству «превышать ограничения скорости или проезжать перекрестки незаконным или непредсказуемым образом, что увеличивает риск аварии».

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