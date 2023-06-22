Цукерберг стал фаворитом в ставках на бой против Маска

Букмекеры в США начали принимать ставки на бой руководителя американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марка Цукерберга против владельца Twitter Илона Маска, причем первый является фаворитом. Об этом в четверг, 22 июня, говорится на сайте американского букмекера BetUS.

У Цукерберга на предстоящий бой рейтинг –500 (это значит, чтобы получить $100, надо поставить $500), а у Маска +300 (если поставить на его победу $100, то в случае выигрыша получишь $300).

Причиной может быть то, что Цукерберг часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

Ранее Маск написал в Twitter о желании подраться с Цукербергом на ринге. Директор Meta, в свою очередь, заявил о готовности сразиться с владельцем Twitter.

После этого Маск выбрал место, где пройдет поединок. «Вегас Октагон», — написал он в своем Twitter, имея в виду главную арену UFC в Лас-Вегасе. Цукерберг вызов принял.

Этому предшествовал конфликт между Цукербергом и Маском, который начался после того, как Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.