Маск выбрал место для поединка с Цукербергом

Предприниматель Илон Маск предложил гендиректору корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марку Цукербергу провести поединок в Лас-Вегасе. Об этом он заявил 22 июня у себя в Twitter.

«Вегас Октагон», — написал он, имея в виду главную арену UFC в Лас-Вегасе.

Так он ответил на предложение Цукерберга выбрать место поединка, которым тот отреагировал на вызов Маска провести бой по правилам смешанных единоборств.

По мнению чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

Обмену репликами предшествовал конфликт между Цукербергом и Маском, который начался после того, как Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

Ранее, 20 июня, Маск пообещал привлечь крупные инвестиции в экономику Индии и организовать приход в страну своей компании Tesla.