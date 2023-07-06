В новой соцсети Цукерберга за четыре часа зарегистрировались 5 млн человек

В новом сервисе Threads, который запустил американский предприниматель и сооснователь компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг, за первые четыре часа зарегистрировались 5 млн человек. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в новой социальной сети 6 июля.

«Только что количество зарегистрированных [пользователей] составило 5 млн человек за первые четыре часа», — говорится в сообщении.

Новая соцсеть составит конкуренцию Twitter, принадлежащего предпринимателю Илону Маску.

Сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста».

О разработке корпорацией Meta конкурента социальной сети Twitter стало известно 19 мая. Агентство Bloomberg, сославшись на преподавателя социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Лию Хаберман, писало, что разработка может стать альтернативой сети микроблогов.