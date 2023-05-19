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Bloomberg сообщил о разработке Instagram конкурента Twitter

Bloomberg: Instagram разрабатывает приложение–конкурента Twitter
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Соцсеть Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) разрабатывает новое приложение, которое может стать конкурентом Twitter. Об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Приложение <…> может быть запущено уже в июне», — пишет издание со ссылкой на преподавателя социального маркетинга и маркетинга влияния в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Лию Хаберман.

Она опубликовала скриншот с предварительным описанием программы и предположила, что разработка может стать альтернативой сети микроблогов.

Приложение следует: на российские аналоги Instagram и TikTok перешли 5 млн пользователей
Чем отечественные разработчики заменили ушедшие из РФ соцсети

12 января директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о переходе пользователей из РФ на отечественные аналоги Instagram и TikTok. Речь идет о таких проектах, как Yarus, Looky, Zombler, You, Online, Flow! На тот момент сообщалось о присоединении к российским сервисам свыше 5 млн россиян.

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