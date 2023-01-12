Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok
Россияне переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — заблокированного Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и ушедшего из нашей страны TikTok. Уже более 5 млн пользователей присоединились к российским сервисам. Об этом 12 января «Известиям» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Речь идет о таких проектах, как Yarus, Looky, Zombler, You, Online, Flow!
На самом деле, проектов, запущенных в 2022 году и призванных заменить ушедшие соцсети, значительно больше, подчеркивает эксперт. Ежедневная аудитория таких российских сервисов сейчас насчитывает около 5 млн пользователей — для сравнения, у Instagram до блокировки этот показатель составлял около 40 млн.
Развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», которую правительство утвердило в декабре 2022 года.
По прогнозам авторов плана, число пользователей отечественных коммуникационных платформ к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Однако, среди новых российских социальных сетей пока жизнеспособны единицы, отмечают эксперты.
«Российским разработчикам, конечно, по силам создать соцсеть с инструментарием, по возможностям сопоставимым с Instagram. Но это бессмысленно — гораздо перспективнее создавать собственный оригинальный продукт и развивать его, постепенно набирая аудиторию. И не пытаться позиционировать себя как «аналог», «убийца» Instagram или что-то в этом роде», — считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
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Приложение следует: на российские аналоги Instagram и TikTok перешли 5 млн пользователей