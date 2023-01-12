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Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok

Более 5 млн пользователей перешли на российские аналоги Instagram и TikTok

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Россияне переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — заблокированного Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и ушедшего из нашей страны TikTok. Уже более 5 млн пользователей присоединились к российским сервисам. Об этом 12 января «Известиям» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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На самом деле, проектов, запущенных в 2022 году и призванных заменить ушедшие соцсети, значительно больше, подчеркивает эксперт. Ежедневная аудитория таких российских сервисов сейчас насчитывает около 5 млн пользователей — для сравнения, у Instagram до блокировки этот показатель составлял около 40 млн.

Развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», которую правительство утвердило в декабре 2022 года.

По прогнозам авторов плана, число пользователей отечественных коммуникационных платформ к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Однако, среди новых российских социальных сетей пока жизнеспособны единицы, отмечают эксперты.

«Российским разработчикам, конечно, по силам создать соцсеть с инструментарием, по возможностям сопоставимым с Instagram. Но это бессмысленно — гораздо перспективнее создавать собственный оригинальный продукт и развивать его, постепенно набирая аудиторию. И не пытаться позиционировать себя как «аналог», «убийца» Instagram или что-то в этом роде», — считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Приложение следует: на российские аналоги Instagram и TikTok перешли 5 млн пользователей

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