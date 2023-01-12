Приложение следует: на российские аналоги Instagram и TikTok перешли 5 млн пользователей

Россияне переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — заблокированного Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и ушедшего из нашей страны TikTok. Уже более 5 млн пользователей присоединились к российским сервисам . Речь идет о таких проектах, как Yarus, Looky, Zombler, You, Online, Flow! Пока им не хватает инвестиций на создание софта и материальной базы, говорят эксперты. Но перспективнее не копировать зарубежные, а разрабатывать собственные продукты, отмечают специалисты.

Фотографическое сходство

Доступ к Instagram был заблокирован в марте прошлого года. Сегодня уже насчитывается свыше десяти российских сервисов, которые пытаются воспроизвести функциональность американской соцсети , рассказал «Известиям» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Среди таких проектов — Yarus, Looky, Zombler, You, Online, Flow!

На самом деле проектов, запущенных в 2022 году и призванных заменить ушедшие соцсети, значительно больше, подчеркивает эксперт. Ежедневная аудитория таких российских сервисов сейчас насчитывает около 5 млн пользователей — для сравнения, у Instagram до блокировки этот показатель составлял около 40 млн .

Приложение следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По данным Mediascope, аудитория Instagram в РФ с января по июль 2022 года сократилась почти в четыре раза. В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров же считают, что падение составило около 25%, но общая активность пользователей и блогеров в Instagram снизилась сильнее из-за ухода части аудитории на незаблокированные ресурсы или отказа от использования соцсетей.

К июню прошлого года доля пользователей Facebook (также принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) среди россиян сократилась втрое, а Instagram — более чем в пять раз, приводил данные Экспертный центр электронного государства. Активная аудитория Instagram составляет 4% населения, сообщили в Роскомнадзоре.

Между тем развитие российских социальных сетей, а также мессенджеров прописано в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение», которую правительство утвердило в декабре 2022 года . По прогнозам авторов плана, число пользователей отечественных коммуникационных платформ к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%.

Безбюджетный проект

«Пожалуйста, несильно ругайте и бейте, мы только учимся», — просят потенциальных пользователей разработчики одного из социальных приложений, размещенных в магазине NashStore. К проблемам, не позволяющим российским аналогам Instagram сравниться с ним по популярности, директор по проектам АНО «Цифровые платформы» (она разработала NashStore) Владимир Зыков относит, в первую очередь, дефицит инвестиций .

Приложение следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Средства нужны на продвижение, на нормальный хостинг, на защиту от DDoS-атак, на системы доставки контента, а кроме того, на разработку качественных рекомендательных алгоритмов — именно они позволяют зарубежным сервисам привлекать и удерживать миллионы пользователей, — объясняет он.

Еще одной причиной, сдерживающей рост таких проектов в России, эксперт называет настороженное и пренебрежительное отношение к ним отраслевого сообщества, в первую очередь, известных блогеров . Успех Instagram, 80% аудитории которого женщины, во многом основан на наличии аккаунтов знаменитостей. В соцсети с ними можно соприкоснуться напрямую, а не узнать о них что-то из глянцевых журналов, как в прошлые десятилетия, рассуждает Владимир Зыков.

Проект Zoombler заработал в апреле 2022 года, когда стало очевидно, что аналогов Instagram в России нет, рассказывает его сооснователь Александр Момот. Сейчас в соцсети зарегистрировано 5 тыс. пользователей, активных еще меньше, говорит он. Неспешный рост базы подписчиков Александр Момот объясняет отсутствием инвестиций, необходимых для развития бизнеса и продвижения сервиса. Возможно, могли бы помочь определенные меры поддержки проектов подобного рода со стороны государства, не исключает он.

«Известия» направили запрос в Минцифры.

Пока среди новых российских социальных сетей жизнеспособны единицы — к ним относятся, к примеру, такие проекты, как Freegram или Looky, отмечает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, рынок устроен так, что существование подобных сервисов в РФ вне крупных digital-экосистем проблематично: не исключено, что по мере набора аудитории новые российские социальные сети будут поглощены такими экосистемами. При этом к идее создать отечественный аналог Instagram Сергей Половников относится скептически. В заблокированной социальной сети по-прежнему остаются те, кто делает там серьезный бизнес, кто вложился в раскрутку аккаунтов, утверждает он.

Приложение следует Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Российским разработчикам, конечно, по силам создать соцсеть с инструментарием, по возможностям сопоставимым с Instagram. Но это бессмысленно — гораздо перспективнее создавать собственный оригинальный продукт и развивать его, постепенно набирая аудиторию. И не пытаться позиционировать себя как «аналог», «убийца» Instagram или что-то в этом роде, — рассуждает Сергей Половников.

«Импортозамещение» зарубежных сервисов даже в условиях их блокировки или ухода из России непродуктивно — чтобы его услуги были действительно востребованы, он должен отличаться от аналогов, содержать уникальный контент и функционал, согласен директор Института исследований интернета Карен Казарян.