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Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с руководителем Meta (признана в РФ экстремистской) Марком Цукербергом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в принадлежащей ему соцсети X (бывший Twitter) в воскресенье, 6 августа.

«Бой Цука против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X», — написал предприниматель.

Он уточнил, что все вырученные средства «пойдут на благотворительность для ветеранов».

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Маск заявил о своем желании подраться с Цукербергом на ринге в июне. Директор Meta, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов бизнесмена. 22 июня Маск сказал, что его поединок с Цукербергом должен пройти по правилам смешанных единоборств (MMA). После этого Маск выбрал место, где пройдет поединок. «Вегас Октагон», написал он в своем аккаунте, имея в виду главную арену UFC в Лас-Вегасе.

Этому предшествовал конфликт между Цукербергом и Маском, который начался после того, как Meta сообщила о разработке приложения — конкурента Twitter под кодовым названием Project 92.

Согласно данным на сайте американского букмекера BetUS, в США начали принимать ставки на бой Цукерберга и Маска, причем первый является фаворитом. Причиной может быть то, что глава Meta часто выкладывает в социальные сети видео с тренировок. Бизнесмен также занимается джиу-джитсу и принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.

По мнению российского бойца ММА, чемпиона мира и Европы по смешанным единоборствам Андрея Семенова, если поединок между Маском и Цукербергом состоится, то в нем будет не на что смотреть. Зрители будут наблюдать за боем только из-за хайпа, считает спортсмен.

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