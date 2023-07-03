Маск и Цукерберг ведут переговоры с главой UFC для организации поединка

Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств, об этом пишет The New York Times. Переговоры ведутся в течение последних 10 дней, передает телеканал «Известия». По словам Уайта, бой будет показательным и пройдет вне юрисдикции чемпионата. Борьба обещает быть особенно интересной, так как бизнесмены находятся в разных весовых категориях. Собранные средства пойдут на благотворительность.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Такое предложение от миллиардера поступило после того, как в Сети появилась информация о намерениях признанной в России экстремистской компании Meta запустить приложение — конкурент Twitter, которым владеет Маск.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.