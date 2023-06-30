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Маск допустил проведение боя с Цукербергом в Колизее

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец Twitter Илон Маск предложил провести бой с руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом в Колизее. Об этом он написал 30 июня в Twitter.

«Есть шанс, что бой пройдет в Колизее. Нужно работать над своей выносливостью», — сказал предприниматель.

Он также приложил отрывок из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» со сценой гладиаторского боя.

Колизей находится в столице Италии Риме. Он был основан в 72 году. В 405 году проведение гладиаторских боев на нем было запрещено.

Ранее Маск изъявил желание подраться с директором Meta на ринге. Цукерберг, в свою очередь, заявил о готовности ответить на вызов владельца Twitter.

Бывший боец ММА оценил шансы Маска и Цукерберга на ринге

22 июня Маск заявил, что его бой с Цукербергом должен пройти в «Вегас Октагон» в США по правилам смешанных единоборств (MMA).

Позднее, 23 июня, мать миллиардера Мэй Маск предостерегла сына от поединка, отметив, что он должен «сражаться только словами».

25 июня исследователь в сфере искусственного интеллекта Лекс Фридман опубликовал видео с тренировки Цукерберга по джиу-джитсу. На нем видно, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и применяют удушающие приемы.

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